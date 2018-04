Último Palmeiras x Boca teve show de Riquelme e chute em auxiliar

Palmeiras e Boca Juniors voltam a se enfrentar pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h45 no Allianz Parque, 17 anos depois do último encontro oficial. No dia 13 de junho de 2001, pela semifinal da mesma competição, os argentinos se classificaram nos pênaltis, em jogo com show de Juan Román Riquelme e agressão de um torcedor palmeirense ao auxiliar Daniel Wilson, no antigo estádio Palestra Itália.

Um ano antes, Palmeiras e Boca haviam disputado a final da Libertadores no Morumbi, com vitória argentina, também nos pênaltis. Em 2001, voltariam a se enfrentar em um duelo equilibrado e tenso, na semifinal. O time brasileiro já não tinha o apoio da Parmalat, patrocinadora que o acompanhou por oito anos de conquistas de diversos títulos. O Boca Juniors era o atual campeão da América e do mundo e tinha o craque Riquelme em grande fase.

Na primeira partida, em La Bombonera, houve empate em 2 a 2 e muita reclamação do Palmeiras com atuação da arbitragem do paraguaio Ubaldo Aquino. Rodolfo Arruabarrena fez os dois gols do Boca e Pena e Euller marcaram para o Palmeiras.

Revolta de ‘Zeca Urubu’

No jogo de volta, o Boca já vencia por 2 a 0 com apenas 16 minutos, com um golaço de Riquelme. Aos 26, após grande jogada de Lopes, Fábio Júnior marcou para os donos da casa, mas o auxiliar parou a jogada marcando impedimento. A partida seguiu e o Palmeiras marcou seu primeiro gol aos 36, com Fábio Júnior, mas um minuto depois, o torcedor Wellington de Oliveira Almeida, conhecido como Zeca Urubu, invadiu o campo e agrediu o auxiliar Daniel Wilson com um chute e um soco. (confira no vídeo abaixo). O torcedor ainda não aceitava a marcação de impedimento minutos antes. A partida seguiu e o time brasileiro empatou na segunda etapa, mas acabou derrotado nos pênaltis.

Após a partida de 2001, Palmeiras e Boca Juniors voltaram a se enfrentar em amistoso na despedida do antigo Palestra Itália, que seria reformado. Naquele 9 de julho de 2010, os argentinos venceram por 2 a 0. Pela Copa Libertadores, foram seis encontros com quatro empates e uma vitória para cada lado – o triunfo palmeirense foi a histórica goleada por 6 a 1 na primeira fase do torneio de 1994.

Todos os Palmeiras x Boca (incluindo amistosos)