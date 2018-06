VIENA – A seleção brasileira terá neste domingo, à partir das 11h (de Brasília), mais um bom teste, o último antes da Copa do Mundo da Rússia, diante da Áustria, no estádio Ernst Happel, em Viena. Apesar de não ter se classificado para o Mundial, a equipe da casa conseguiu resultados surpreendentes recentemente, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre a atual campeã mundial Alemanha. Para não falhar no último ensaio, Tite escalou sua melhor formação, com Neymar confirmado no time titular.

A Áustria, 26ª colocada do ranking da Fifa, tem como principais destaques o lateral/meia David Alaba, do Bayern de Munique, e o atacante Marko Arnautovic, do West Ham. Desde que o técnico Franco Foda (sim, o sobrenome do alemão deve fazer a alegria das redes sociais durante a partida), assumiu o cargo, no fim de 2017, o time venceu todas as suas partidas, contra Eslovênia, Luxemburgo, Rússia e Alemanha.

“É um time que melhorou muito, enfrentou grandes adversários e venceu. Com certeza será um belo teste, vai nos ajudar muito na preparação”, afirmou na véspera o zagueiro Miranda, que será o capitão do Brasil.

Tite e seu auxiliar Sylvinho explicaram que a Áustria joga no mesmo plano tático que a Costa Rica, segunda adversária do Brasil na Copa. “Tem um sistema duplo, com a bola jogam no 3-4-2-1, e sem a bola fazem a primeira linha de defesa com cinco marcadores e a segunda com quatro, bem fechada”, explicou Sylvinho.

Brasil com força máxima

Para tentar furar o bloqueio austríaco, Tite mandará a campo sua formação mais ofensiva, com a volta de Neymar na vaga de Fernandinho, e Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus fazendo companhia. “É o time para este jogo, não vou garantir que seja o time da Copa, o transcurso vai ditar.”

Tite considera o jogo deste domingo o mais difícil “emocionalmente”, por ser a uma semana antes da estreia na Copa, dia 17, contra a Suíça, em Rostov. “Está muito próximo, tem a questão de desempenho, risco de lesão, perda de confiança… tudo isso fica aflorado.”

O treinador gaúcho tem apenas um desfalque: Fred, recém-contratado pelo Manchester United, que levou uma pancada no tornozelo no treino de quinta-feira e ainda está em observação. Renato Augusto, que se recuperou de uma inflamação no joelho esquerdo, deverá ficar à disposição.

O Brasil jamais perdeu para a Áustria em nove encontros, com seis vitórias e três empates. O último aconteceu no mesmo estádio Ernst Happel, em 2014, e o Brasil venceu por 2 a 1, com gols de David Luiz e Roberto Firmino.

Escalações de Áustria x Brasil

Áustria: Siebenhandl; Prodl, Dragovic, Hinteregger e Lainer; Baumgartlinger, Zulj, Schopf, Grillitsch e Alaba; Arnautovic Técnico:Franco Foda

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus Técnico: Tite

Árbitro: Viktor Kassai (HUN). Assistentes: Oszkar Lemon (HUN) e Zsolt Varga (HUN)