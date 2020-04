Uefa suspende todas as competições por tempo indeterminado

Na manhã desta quarta-feira, 1º de abril, o Comitê Executivo da Uefa definiu que todas as competições europeias estão suspensas sem prazo estipulado para voltarem a ser disputadas por causa do surto de coronavírus. A decisão aconteceu em uma reunião da entidade com os representantes dos 55 países que fazem parte da entidade e foi realizada por videoconferência.

A medida suspendeu, por prazo indeterminado, as partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa e adiou os jogos das seleções marcados para junho. Há duas semanas, a Uefa já havia decidido adiar a Eurocopa, que seria realizada em 2020, para o ano que vem.

A suspensão vale para todas as categorias organizadas pela entidade: futebol de campo masculino e feminino, futsal e competições juvenis.

A decisão pode afetar seriamente os campeonatos de clubes. A temporada europeia terminaria no dia 30 de maio, com a final da Liga dos Campeões da Europa, mas o jogo, obviamente, foi adiado. Uma possibilidade é esticar a temporada durante as férias de verão europeu, no meio do ano, para terminar os jogos, mas existe a chance dos campeões serem cancelados e não haver um campeão. A Uefa ainda estuda a melhor possibilidade.