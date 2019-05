Uefa suspende Neymar de 3 jogos da Champions por insultar árbitros

Neymar foi punido nesta sexta-feira, 26, pela Uefa e ficará de fora dos próximos três jogos do Paris Saint Germain na Liga dos Campeões. Após a eliminação para o Manchester United, nas oitavas de final do torneio, o atacante brasileiro usou suas redes sociais para insultar a arbitragem que dirigiu a partida.

À época, Neymar ainda se recuperava de lesão no pé direito e acompanhou a partida das arquibancadas do estádio Parque dos Príncipes. O PSG perdia por 2 a 1, mas garantia a classificação, quando o zagueiro francês Presnel Kimpembe colocou a mão na bola e o árbitro esloveno Damir Eskomina, com auxílio do VAR, marcou o pênalti que garantiu a classificação do time inglês, aos 49 minutos do segundo tempo.

“Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta. Isso não existe. Como o cara vai colocar a mão de costas?”, reclamou Neymar, que ainda usou um palavrão, no Instagram.

Neymar, com a punição, perderá metade dos jogos do Paris Saint Germain na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Quase dois meses depois da eliminação na Champions, o atacante está recuperado da lesão e ajudou o time na conquista do Campeonato Francês. Ele também poderá disputar a Copa América, em junho, pela seleção brasileira.