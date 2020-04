Uefa permite que ligas sejam canceladas ou reiniciadas em outro formato

A Uefa divulgou nesta quinta-feira, 23, as decisões tomadas por seu Comitê Executivo em relação à possibilidade de retomada dos campeonatos nacionais e europeus em meio à pandemia de coronavírus. A entidade que rege o futebol do continente reforçou seu desejo de completar a temporada até o fim de agosto, mas enfatizou a prioridade na saúde dos atletas e no cumprimento dos protocolos de segurança. A Uefa, então, abriu a possibilidade de as ligas mudarem de formato ou serem encerradas, contanto que cumpram determinadas normas.

Citando especificamente os casos de Bélgica, que já encerrou sua temporada e deu o título ao líder Club Brugge, e da Escócia, que solicitou a mesma medida, a Uefa liberou esta opção sob duas condições: proibição oficial para a realização de eventos esportivos no país que impossibilite a conclusão da atual temporada em uma data que não comprometa o início da próxima; ou justificativas econômicas e financeiras que tornem imprudente a continuidade da temporada, colocando em risco a estabilidade financeira da competição a longo prazo.

O desejo da Uefa de realizar os jogos restantes é compartilhado por todos os clubes, sobretudo por razões econômicas: em meio a uma crise financeira inevitável, ninguém quer ficar sem os valores de direitos de transmissão. A expectativa mais otimista é que os treinos possam ser retomados em maio e os jogos em junho. Mas o objetivo geral esbarra em recomendações das autoridades sanitárias. Conforme PLACAR adiantou com exclusividade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou à Uefa uma medida drástica: que as competições internacionais fiquem suspensas até o final de 2021. A informação foi negada pela entidade a jornais ingleses.

“O cenário ideal, se a situação de pandemia permitir, é concluir as competições domésticas atualmente suspensas, permitindo que os clubes de futebol se qualifiquem para as competições de clubes da UEFA por mérito esportivo em seu formato original. Caso esse resultado não seja possível, principalmente devido a problemas de calendário, seria preferível que as competições nacionais suspensas fossem reiniciadas com um formato diferente, de maneira a facilitar ainda os clubes a se qualificarem por mérito esportivo”, informou a entidade em comunicado nesta quinta.

A Uefa ainda solicitou que, mesmo em caso de mudança do formato ou encerramento das ligas, a classificação para a Liga dos Campeões e Liga Europa da próxima temporada deve obedecer “critérios técnicos, de forma objetiva e transparente”. Caberá às ligas nacionais decidir, com base no mérito esportivo, quem serão seus representantes.

O documento da Uefa ainda reafirma a decisão manter sua próxima competição masculina de seleções com o nome de “Euro 2020”, apesar de o torneio ter sido adiado para 2021. A medida visa evitar o desperdício com materiais promocionais já confeccionados para o evento, que celebrar seu 60º aniversário (1960 – 2020). Também foi confirmado o adiamento da Euro feminina, anteriormente marcada para 2021, para julho de 2022.

