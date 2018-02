Uefa muda formato de vagas para a Liga dos Campeões

A Uefa divulgou mudanças na distribuição de vagas para a Liga dos Campeões. A partir da temporada 2018/2019, 26 clubes terão vagas diretas para a fase de grupos e seis virão das fases prévias. Estão garantidos na fase de grupos o campeão da Liga dos Campeões, Liga Europa, os quatro primeiros colocados dos campeonatos Espanhol, Alemão, Inglês e Italiano, campeão e vice dos Campeonatos Francês e Russo e o campeão de Portugal, Ucrânia, Bélgica e Turquia. Caso o campeão da Liga dos Campeões esteja com uma das vagas acima, o campeão da República Checa também ganha vaga direta. Caso o campeão da Liga Europa já tenha vaga garantida, o terceiro colocado da França também ganha vaga direta.

Cada país poderá ter, no máximo, cinco equipes na fase de grupos do torneio. Das seis vagas disputadas na pré-Liga dos Campeões, quatro serão de campeões nacionais e dois de clubes que não conquistaram títulos nem vagas diretas por meio das ligas mais bem ranqueadas.

Na Liga Europa, 17 clubes têm vagas garantidas na fase inicial do torneio. Serão dois times de Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália e França, e um time de Rússia, Portugal, Ucrânia, Bélgica, Turquia, República Checa e Suíça. Outros 21 clubes virão das fase pré-Liga Europa, incluindo os times eliminados na pré-Liga dos Campeões.

A primeira rodada eliminatória da pré-Liga dos Campeões começa dia 26 e junho. A fase de grupos começa no dia 18 de setembro e a final será no estádio Metropolitano de Madri, no dia 1° de junho. As eliminatórias da pré-Liga Europa começam no dia 28 de junho. A fase de grupos começa dia 20 de setembro e a final, no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, será dia 29 de maio.