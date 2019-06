Uefa mantém suspensão de três partidas a Neymar na Champions

O atacante Neymar não poderá jogar as três primeiras partidas da temporada 2019/2020 da Liga dos Campeões. O jogador havia sido punido por “insultos” ao árbitro esloveno Damir Eskomina, que comandou a derrota do Paris Saint-Germain para o Manchester United na última edição do torneio. Nesta quarta-feira, 19, a Uefa votou contra a apelação do clube francês e manteve a suspensão ao jogador, definida no dia 26 de abril.

Na ocasião, o atacante brasileiro, que assistiu à eliminação das tribunas, pois estava lesionado, usou as redes sociais para reclamar de um pênalti assinalado com a ajuda do árbitro de vídeo (VAR).

Além da punição na Liga dos Campeões, Neymar ainda terá que cumprir suspensão na Supercopa da França, caso permaneça no PSG para a próxima temporada. Em 10 de maio, o jogador foi punido em três partidas das competições francesas pelo soco dado em um torcedor no último dia 27 de abril, após a derrota para o Rennes na final da Copa da França. O jogador cumpriu duas dessas partidas, contra Dijon e Reims, nas rodadas finais do último Campeonato Francês.

A última partida de Neymar pelo PSG foi no dia 11 de maio, pelo Campeonato Francês, na vitória de 2 a 1 sobre o Angers. O brasileiro esteve em campo nos 90 minutos e marcou um dos gols da vitória.