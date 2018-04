Uefa indicia Liverpool por ataques de torcida a ônibus do City

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o Liverpool, nesta quinta-feira, por causa de um ataque de seus torcedores ao ônibus do Manchester City, na chegada do time ao Anfield, estádio do Liverpool. Na noite de quarta, em jogo da Liga dos Campeões da Europa, latas e garrafas foram arremessadas no veículo do time adversário, assustando a equipe de Manchester. O jogo foi vencido pelo Liverpool por por 3 a 0.

Antes da partida, alguns torcedores arremessaram objetos no ônibus do City, deixando o técnico Pep Guardiola irritado. “Não esperava que aconteceria algo assim ainda mais com um time de prestígio como o Liverpool. Sei que não é culpa do clube, é de algumas pessoas, mas espero que não aconteça novamente”, disse o treinador na coletiva. O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, pediu desculpas em nome da equipe.

A Uefa definirá a punição ao Liverpool dia 31 de maio.