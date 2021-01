Uefa divulga time do ano com trio Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

A Uefa divulgou nesta quarta-feira, 20, o time do ano eleito por votação popular realizado pela internet. A seleção de 2020, desta vez, teve a presença do atacante brasileiro Neymar. Ele forma o quarteto ofensivo ao lado do polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em dezembro, além do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo.

De acordo com a entidade, foram quase 6 milhões de votos contabilizados. A seleção final contou com amplo domínio de jogadores do Bayern de Munique: quatro, ao todo. A conta ainda poderia aumentar se considerar o meio-campista Thiago Alcântara, atualmente no Liverpool, mas que viveu o auge na temporada com a camisa do clube bávaro.

A seleção escolhida foi: Manuel Neuer (Bayern de Munique); Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Sérgio Ramos (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool) e Alphonso Davies (Bayern de Munique); Thiago Alcântara (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Lionel Messi (Barcelona); Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Neymar (Paris Saint-Germain).

Neymar volta a figurar em uma seleção, após ficar de fora do time eleito pela Fifa e pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Na ocasião, o jogador se mostrou incomodado e disse que o PSG estaria jogando “outro esporte”, por isso o seu nome não foi considerado. Depois, chegou a ironizar dizendo que tentaria a vida como gamer, tenista ou jogador de basquete.

Na última edição do Fifa The Best, Neymar ficou na nona colocação e recebeu apenas sete votos como melhor jogador do mundo, entre eles o técnico Tite, da seleção brasileira.