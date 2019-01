Uefa divulga seleção do ano com Marcelo; Neymar fica fora

A Uefa divulgou nesta sexta-feira, 11, uma lista com time ideal da temporada europeia em 2018. A escalação foi definida por voto do público, depois de uma pré-seleção realizada pela entidade. O Brasil foi representado pelo lateral Marcelo, do Real Madrid. O atacante Neymar, do Paris Saint Germain, perdeu a vaga para seu companheiro de equipe, o francês Kylian Mbappé.

Sem surpresas, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, continuam na equipe principal. Os franceses Raphaël Varane, do Real Madrid, e N’golo Kanté, do Chelsea, campeões da Copa do Mundo com Mbappé, também fazem parte da seleção.

Confira a seleção dos melhores jogadores do ano:

Goleiro:

Marc Ter Stegen (Barcelona-ESP)

Defensores:

Sergio Ramos (Real Madrid-ESP)

Virgil Van Dijk (Liverpool-ING)

Raphaël Varane (Real Madrid-ESP)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Meias:

N’golo Kanté (Chelsea-ING)

Luka Modric (Real Madrid-ESP)

Eden Hazard (Chelsea-ING)

Atacantes:

Kylian Mbappé (Paris Saint Germain-FRA)

Cristiano Ronaldo (Juventus-ITA)

Lionel Messi (Barcelona-ESP)