Uefa autoriza criação de nova competição de clubes

A Uefa autorizou a criação, a partir de 2021, de uma terceira competição europeia de clubes, afirmou nesta terça-feira Andrea Agnelli, presidente do Juventus e da Associação Europeia de Clubes (ECA). O dirigente italiano disse que as três competições, Liga dos Campeões, Liga Europa e novo torneio ainda sem nome, terão 32 clubes cada, mas não explicou como será a classificação para essa competição.

A Uefa tem atualmente duas competições de clubes na temporada regular – a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Entre 1971 e 1999, houve uma terceira competição, a Recopa, que era disputada entre os campeões das taças nacionais.

A criação de um novo torneio, que aumenta de 80 (32 da Liga dos Campeões e 48 da Liga Europa) para 96 clubes participantes em competições europeias, diminui a diferença entre os clubes do continente, aumentando a chance de classificação dos times de países com menor poder. A criação do novo torneio ainda precisa ser validada oficialmente pelo Comitê Executivo da Uefa.