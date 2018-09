Uefa aprova adoção do árbitro de vídeo na próxima Liga dos Campeões

O assistente de árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) começará a ser usado na próxima temporada na Liga dos Campeões, em 2019/2020. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelo Comitê Executivo da Uefa, que também aprovou a adoção do VAR na Eurocopa de 2020 e na Liga Europa da temporada 2020/2021.

A Europa vai adotar o VAR 14 meses após a Fifa introduzi-lo na Copa do Mundo na Rússia. A primeira experiência será na disputa na Supercopa, dia 14 de agosto de 2019, em Istambul. O teste será na partida entre o campeão da Liga dos Campeões e da Liga Europa desta temporada.

O calendário foi sugerido no último mês pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, que tem sido mais cético do que Gianni Infantino, o presidente da Fifa, sobre a utilização da tecnologia. “Estamos confiantes de que a introdução do VAR em agosto de 2019 nos dará tempo suficiente para colocar em prática um sistema robusto e para treinar os árbitros para garantir uma implementação eficiente e bem-sucedida”, disse Ceferin, nesta quinta-feira, em um comunicado.

Em um dia de avanço para o sistema, a Confederação Asiática de Futebol disse que pretende usar a revisão de vídeo em “alguns jogos” da Copa de Ásia de 2019, que será disputada de 5 de janeiro a 1° de fevereiro nos Emirados Árabes Unidos. A revisão de vídeo pode ser usada em quatro tipo de lance: gols, pênaltis, cartões vermelhos e de dúvida sobre a identidade de jogadores.