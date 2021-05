Uefa apresenta troféu da Conference League, seu novo torneio de clubes

A Uefa apresentou nesta segunda-feira, 24, o troféu da Europa Conference League, terceira competição de clubes da entidade, que terá sua primeira edição na próxima temporada com o Tottenham, sétimo colocado no Campeonato Inglês, como principal atração. A competição engloba 184 equipes desde a sua fase inicial, com 55 federações envolvidas.

A exemplo da Champions, a fase de grupos contará com 32 times, mas também terá quatro etapas preliminares – primeira fase, segunda fase, terceira fase e os playoffs. O Tottenham, por exemplo, precisará passar pela última delas, que acontece entre os dias 19 e 26 de agosto. A fase de grupos está marcada para 16 de setembro.

“Queremos tornar as nossas competições mais inclusivas, dar a clubes e torcedores a oportunidade de sonharem e competirem por títulos europeus”, disse Aleksander Ceferin, presidente da Uefa.

O torneio prevê, na primeira fase eliminatória, a presença 70 equipes de países com menor representatividade no futebol como Lituânia, Macedônia, País de Gales, Albânia, Letônia e outros. Entre eles estarão campeões de copas nacionais, além de segundos, terceiros e quarto colocados em cada uma das ligas.

🤩 UEFA Europa Conference League: mais uma oportunidade de alcançar a glória europeia! 🙌 ℹ️ Saiba como tudo vai funcionar… pic.twitter.com/hA4eTvJQbK — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) May 24, 2021

A segunda fase reúne 110 equipes, entre elas as 35 classificadas da primeira eliminatória. Eles se juntarão a times eliminados ainda nas fases preliminares da Liga dos Campeões, além de campeões de copas nacionais e que tiveram desempenho abaixo do campeão em países como Suíça, Suécia, Polônia, Noruega, Croácia e outros.

A terceira fase reúne 62 equipes, sendo 55 classificados provenientes da anterior, mais outros times colocados em competições nacionais. Por fim, a fase de playoffs, que reúne 44 equipes, tem 31 classificadas da fase anterior, mais 12 equipes, uma delas será o Tottenham.

🆕 Conheça o troféu da mais recente competição europeia de clubes, a UEFA Europa Conference League! 🏆✨ Todos os detalhes AQUI 👉 https://t.co/LWXP8whaJl pic.twitter.com/QEeVZR7GIE — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) May 24, 2021

No total, sairão 22 equipes das fases preliminares que se unirão a dez times eliminados nos playoffs da Liga Europa, formando os 32 da fase de grupos. Para as oitavas de final, se classificam os oito primeiros colocados. Os segundos farão uma espécie de repescagem com os terceiros colocados na Liga Europa para os enfrentamentos. Eles seguirão no formato de ida e volta nas quartas e semifinal.

A primeira decisão será no dia 25 de maio de 2022, no estádio Nacional de Tirana, capital da Albania. O campeão consegue classificação para a Liga Europa