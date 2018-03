Uefa anuncia premiação de R$ 310 milhões à Liga das Nações

A Uefa anunciou nesta sexta-feira a premiação total de 76,25 milhões de euros (cerca de 310 milhões de reais) para a primeira edição da Liga das Nações. O campeão da primeira divisão da disputa receberá no total 7,5 milhões de euros (30 milhões de reais).

O torneio englobará a maioria dos amistosos europeus. As 55 federações vinculadas à federação estarão divididas em quatro divisões e jogarão a primeira fase em setembro, outubro e novembro. A fase final será entre 5 e 9 de junho de 2019. As 12 melhores seleções do ranking da Uefa, que farão parte da primeira divisão, receberão 1,5 milhão de euros (6 milhões de reais) cada. Os líderes de cada um dos quatro grupo na fase inicial ganharão bônus de 1,5 milhão de euros e se classificarão para a fase final.

A segunda divisão pagará um milhão de euros (4 milhões reais) por equipe, enquanto a terceira e quarta pagarão 750.000 euros (3 milhões de reais) e 500.000 euros (2 milhões de reais) por seleção, respectivamente.

Participantes e primeiros jogos

1ª divisão

Grupo 1

Alemanha

França

Holanda

Grupo 2

Bélgica

Suíça

Islândia

Grupo 3

Portugal

Itália

Polônia

Grupo 4

Espanha

Inglaterra

Croácia

2ª divisão

Grupo 1

Eslováquia

Ucrânia

República Checa

Grupo 2

Rússia

Suécia

Turquia

Grupo 3

Áustria

Bósnia e Herzegovina

Irlanda do Norte

Grupo 4

País de Gales

Irlanda

Dinamarca

3ª divisão

Grupo 1

Escócia

Albânia

Israel

Grupo 2

Hungria

Grécia

Finlândia

Estônia

Grupo 3

Eslovênia

Noruega

Bulgária

Chipre

Grupo 4

Romênia

Sérvia

Montenegro

Lituânia

4ª divisão

Grupo 1

Georgia

Letônia

Cazaquistão

Andorra

Grupo 2

Bielorrússia

Luxemburgo

Moldávia

San Marino

Grupo 3

Azerbaijão

Ilhas Faroe

Malta

Kosovo

Grupo 4

Macedônia

Armênia

Liechtenstein

Gibraltar

Primeiras partidas

6 de setembro de 2018

Primeira divisão

Alemanha x França

Segunda divisão

República Checa x Ucrânia

País de Gales x Irlanda

Terceira divisão

Eslovênia x Bulgária

Noruega x Chipre

Quarta divisão

Cazaquistão x Georgia

Letônia x Andorra

Armênia x Liechtenstein

Gibraltar x Macedônia