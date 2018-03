Uefa anuncia mudanças no regulamento da Champions

A Uefa anunciou nesta terça-feira uma série de mudanças nos regulamentos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que entrarão em vigor já na próxima temporada, após reunião do Comitê Executivo, em fevereiro, e de um encontro da International Board (IFAB), no último dia 3.

A partir da edição 2018/2019, os clubes terão direito a realizar uma quarta substituição na prorrogação de jogos eliminatórios, convocar 23 jogadores para as finais (em vez de 18, como nas outras partidas) e inscrever três novos atletas em janeiro, sem restrição (mesmo que tenham atuado por outro clube na mesma temporada).

Além disso, haverá uma reformulação nas faixas de horários das partidas. A “faixa nobre” de transmissão será às 21h no Horário Central Europeu (CET), que está quatro horas na frente do Horário de Brasília, salvo no horário de verão. Na fase de grupos da ‘Champions’, haverá jogos também às 18h55 (CET). A última rodada de cada grupo será com partidas simultâneas.

Meses antes, a Uefa já havia anunciado mudanças nos critérios de entrada na fase de grupos: Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália passam a ter quatro representantes, todos com vaga direta entre os 32 classificados.