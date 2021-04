Uefa abre investigação sobre envolvimento de Ibrahimovic com apostas

Dias depois de renovar seu contrato com o Milan, aos 39 anos, Zlatan Ibrahimovic recebeu uma má notícia. A Uefa abrirá uma investigação sobre o suposto envolvimento do atacante sueco com uma empresa de apostas, revelou nesta segunda-feira, 26, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Há duas semanas, o diário sueco Aftonbladet revelou que Ibrahimovic é um dos proprietários da empresa de apostas Bethard, com sede em Malta. Por isso, o atacante pode ter infringido as normas da Uefa e da Fifa, que estabelecem que nenhum atleta com ligações diretas ou indiretas com empresas ou sites de apostas atue em competições das entidades.

Recentemente, Ibrahimovic reverteu sua aposentadoria da seleção sueca visando a Eurocopa deste ano e já atuou em duas partidas das Eliminatórias para a Copa de 2022.

Ao jornal o sueco, o CEO of Bethard, Erik Skarp, confirmou que Ibrahimovic permanece como um dos proprietários da Bethard, cargo que ocupa desde 2018.

Caso seja punido, Ibrahimovic pode receber uma multa ou até mesmo ser suspenso de qualquer atividade relacionado ao futebol por um período a ser definido. Na atual temporada pelo Milan, ele soma 17 gols em 25 jogos disputados.