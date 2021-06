Ucrânia é a última classificada; confira os duelos das quartas da Eurocopa

A Ucrânia superou a Suécia nesta terça-feira, 29, no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, e assegurou a última vaga para as quartas de final da Eurocopa. A vitória só ocorreu no último minuto da prorrogação, com um gol de cabeça do atacante Dovbyk, aproveitando cruzamento de Zinchenko. As equipes haviam empatado por 1 a 1 nos 90 minutos, com gols marcados por Zinchenko e Larsson, ambos no primeiro tempo.

Essa foi apenas a segunda vitória em quatro partidas disputadas pela equipe do técnico Andriy Shevchenko nesta Euro. A equipe se classificou às oitavas com campanha modesta, uma das terceiras melhores colocadas, com três pontos, tendo batido apenas a Macedônia do Norte. A Suécia, por sua vez, liderou o grupo E, superando a Espanha.

A partida teve atuação decisiva do VAR. Durante a prorrogação, o árbitro Daniele Orsato consultou a tecnologia para definir a expulsão de Danielsson, aos 8 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, precisou de nova revisão para confirmar o gol de Dovbyk, devido a possibilidade de impedimento.

🤪 Emoção tardia! 🇺🇦 Dovbyk decisivo nos descontos do prolongamento ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/3wKgjcw31s Continua após a publicidade — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) June 29, 2021

O resultado definiu os próximos cruzamentos da competição. Os ucranianos enfrentarão a Inglaterra, que superou também nesta terça a Alemanha, em Wembley. A partida acontecerá no Olímpico de Roma, no sábado, 3, às 16h.

Antes desta partida, na sexta-feira, 2, Bélgica e Itália, às 13h, na Arena de Munique, e Suíça e Espanha, às 16h, em São Petesburgo, abrem os confrontos das quartas de final. O último enfrentamento acontecerá entre República Checa e Dinamarca, no Olímpico de Baku, no Azerbaijão, às 13h, no dia 3.

Os confrontos das quartas de final:

Sexta-feira, 2

Bélgica x Itália, às 13h

Suíça x Espanha, às 16h

Sábado, 3

República Checa x Dinamarca, às 13h

Ucrânia x Inglaterra, às 16h