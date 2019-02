TV: Ivan Moré se emociona ao lembrar do pai e revela time do coração

O apresentador Ivan Moré, do Globo Esporte, se emocionou nesta segunda-feira, 4, ao lembrar da perda de seu pai, que o influenciou a torcer para o Corinthians. O paulista de 42 anos não segurou as lágrimas depois do programa exibir a matéria de um filho que trocou o Corinthians pelo Palmeiras para fazer a alegria de seu pai, que lutava contra um câncer.

“Essa matéria me emociona porque perdi meu pai há cinco meses. Eu sou corintiano, gente. Hoje eu abri o jogo. Meu pai era corintiano. Torço por causa do amor que meu pai tinha pelo Corinthians. Isso não significa que não respeito os outros times. Mas me lembrou muito do meu pai. Fica até difícil falar, porque amor não tem time, né?”, disse Moré, chorando.

O comentarista Caio Ribeiro aproveitou a situação para consolar o apresentador. “Família é o bem mais sagrado que temos. Precisamos cultivar isso. Você viveu grandes momentos ao lado do seu pai. Sua emoção é nossa”, ressaltou.