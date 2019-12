TV italiana diz que Cavani está de malas prontas do Paris Saint-Germain

O Atlético de Madri chegou a um acordo com o atacante uruguaio Edinson Cavani, cujo contrato com o Paris Saint-Germain terminará em junho do ano que vem, e pretende contratá-lo já em janeiro, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo emissora de televisão italiana Sky Sport.

O técnico argentino Diego Simeone escolheu o jogador de 32 anos (ele completará 33 em janeiro), para reforçar a sua linha de ataque na segunda metade desta temporada. Entretanto, a fonte do canal ressaltou que clubes espanhol precisa vender um jogador antes de fechar o negócio.

A agência de notícias EFE entrou em contato com o PSG, pelo qual Cavani atua desde 2013, mas o atual bicampeão francês se recusou a comentar a suposta transferência, que poderia ser fechada por valor mais baixo devido à proximidade do término do contrato.

Cavani, que ganha mais de 10 milhões de euros por temporada, é o maior artilheiro do PSG desde janeiro de 2018, com 196 gols, e já conquistou 20 troféus pelo clube da capital francesa. O camisa 9 perdeu espaço no clubes francês desde a chegada do argentino Mauro Icardi e vem recebendo várias ofertas, incluindo da liga americana de futebol, a MLS, mas, segundo a Sky Sport, o uruguaio deve priorizar o Atlético.

Ainda segundo a emissora, outro jogador cujo contrato termina em junho e é alvo do time de Simeone é o volante sérvio Nemanja Matic, do Manchester United, da Inglaterra.