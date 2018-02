TV Goiânia pede desculpas e cancela programa após quadro machista

Após a divulgação da nota de repúdio do Goiás Esporte Clube contra o programa Os Donos da Bola, a TV Goiânia fez um pedido formal de desculpas em seu Facebook e anunciou o fim da atração. A emissora, afiliada da Band em Goiás, admitiu que “excedeu o tom” durante o quadro Desafio das Musas, no qual o apresentador Beto Brasil fez perguntas de constrangedoras, de teor sexual, para as candidatas a musas dos maiores clubes do Estado.

“Reconhecemos que a abordagem feita no dia 21 de fevereiro de 2018 excedeu o tom. Em nenhum momento a intenção da emissora foi discriminar alguém, muito menos as mulheres, sejam elas torcedoras do Goiás ou de qualquer outro time.

Pedimos desculpas por constrangimentos causados e como prova de que não compactuamos de forma alguma com o conteúdo veiculado, nem qualquer tipo de discriminação, a emissora decide desde já pela retirada do programa do ar”, explicou.

Procurada, a emissora confirmou que a versão goiana do programa Os Donos da Bola não será mais exibido a partir desta sexta-feira. Em seu lugar, será transmitido o programa Jogo Aberto nacional, apresentado por Renata Fan.

Na última quarta-feira, o apresentador Beto Brasil fez perguntas de duplo sentido, sempre com conotação erótica, como “Em um clássico contra o Vila, se o juiz põe pra fora, você mete a boca?” e “se o seu nutricionista mandar você chupar uma laranja porque faz muito bem para a saúde, você chuparia um saco por dia?”.

No programa desta quinta-feira, Beto Brasil disse que o quadro foi mal interpretado e que ele não sabia o teor das perguntas feitas. O coordenador artístico Leandro Vieira se disse responsável pelo que aconteceu e disse que o choque do público foi um alívio: “As perguntas de duplo sentido foram feitas para que todos entendessem o que as mulheres sofrem todos os dias”.

Eu não sei o que é melhor na Band tentando dizer que foi tudo planejado – o apresentador que não sabe o conteúdo do próprio programa

– o âncora que não sabe o nome do diretor

– o “coordenador artístico” suando feito um porco e lendo TP na cara dura

– a cara de pânico do âncora pic.twitter.com/pvwGdoCo4Q — Ricardo S (@RickSouza) February 22, 2018

A TV brasileira desconhece o significado da palavra LIMITE pic.twitter.com/GDpIo4ZPbe — Ricardo S (@RickSouza) February 21, 2018