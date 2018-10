TV espanhola relata ‘divórcio total’ entre Messi e Piqué no Barcelona

Dois dos líderes do elenco e ídolos do Barcelona, Lionel Messi e Gerard Piqué romperam relações, segundo informações do programa Chiringuito de Jugones, um dos esportivos mais populares da Espanha. “Tudo isso vem de algum tempo. Há um divórcio total entre eles”, afirmou o Eduardo Inda, um dos comentaristas da atração.

De acordo com o jornalista, o zagueiro catalão reclamou do fato de Messi não dar entrevistas, apesar de ser o capitão do time, sobretudo em momentos difíceis, como o atual. “Piqué reclama de Messi por não dar a cara quando o momento é ruim. Ele argumenta que Leo só fala quando está fora da Europa, com a seleção argentina”, disse Inda, na noite desta segunda-feira.

Piqué, pediu, então, que Messi enfrentasse os microfones neste momento e ouviu que o problema do Barcelona está na defesa, em um ataque claro ao defensor, ainda segundo relatos do jornalista. Apesar de ter tropeçado três vezes em sete partidas (dois empates e uma derrota), o Barcelona ainda é o líder do Campeonato Espanhol, com 14 pontos, empatado com o Real Madrid.

Ambos nascidos em 1987, Piqué e Messi conhecem desde as categorias de base e sempre demonstraram amizade – ainda que a imprensa espanhola noticie, há anos, uma suposta rixa entre suas esposas, Shakira e Antonella Rocuzzo, respectivamente.