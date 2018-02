TV de Goiás revolta clube e torcida com perguntas de teor sexual

O programa Os Donos da Bola, da TV Goiânia, afiliada da Band em Goiás, causou revolta nas redes sociais nesta quarta-feira por causa das perguntas constrangedoras e de teor sexual feitas pelo apresentador Beto Brasil a Karol Barbosa, uma candidata a musa do Goiás. O clube manifestou seu repúdio ao conteúdo do programa e disse que tomará as medidas cabíveis.

Em um quadro batizado de Desafio das Musas, o apresentador fez perguntas de duplo sentido, sempre com conotação erótica, como “Em um clássico contra o Vila, se o juiz põe pra fora, você mete a boca?” e “se o seu nutricionista mandar você chupar uma laranja porque faz muito bem para a saúde, você chuparia um saco por dia?”.

A TV brasileira desconhece o significado da palavra LIMITE pic.twitter.com/GDpIo4ZPbe — Ricardo S (@RickSouza) February 21, 2018

O mau gosto da atração, sobretudo em uma época de diversas denúncias de abuso sexual no esporte mundial, gerou revolta nas redes sociais. “Reiteramos o total repúdio ao constrangimento causado a nossa musa Karol Barbosa, no programa Os Donos da Bola. Medidas serão tomadas nos próximos dias”, informou o Goiás. Musas de outros clubes goianos passaram por situação semelhante no programa nos últimos dias.

No último sábado o Goiás Esporte Clube apoiou o 1° Seminário de Mulheres Esmeraldinas. Reiteramos o total repúdio ao constrangimento causado a nossa Musa Karol Barbosa, no programa Os Donos da Bola. Medidas serão tomadas nos próximos dias. #GoiásEC #NadaPodeAbalar — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 21, 2018

O clube está tomando as devidas atitudes em represália a essa situação deplorável. — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 21, 2018