Tudo sozinho: Kimmich renova com o Bayern sem intermediação de agentes

Eleito pela impressa alemã como melhor meio-campista da Bundesliga 2020/21, Joshua Kimmich renovou seu vínculo com o Bayern de Munique por mais quatro anos. Um dos principais nomes do time bávaro e titular absoluto da seleção alemã, ele contou com uma particularidade na negociação do novo contrato: a ausência de intermediadores ou empresários.

Segundo a revista alemã Kicker, o atleta de 26 anos acertou sozinho todos os itens com o clube e agora receberá um salário no nível das grandes estrelas do elenco, como o atacante Thomas Müller e o goleiro Manuel Neuer.

Formado nas categorias de base do Stuttgart, o jogador surgiu profissionalmente pelo RB Leipzig e, aos 19 anos, foi essencial no acesso da equipe da terceira pra segunda divisão nacional. Em 2015, foi contratado pelo gigante da Bavária, onde evoluiu como um atleta polivalente e conquistou seu espaço na vitoriosa equipe alemã. Kimmich atuava inicialmente como lateral-direito, porém já compôs o miolo da zaga e atualmente é consolidado como meio-campista.

Sua renovação com o Bayern se deu sem a intermediação de empresários, algo raríssimo, sobretudo na elite do futebol. A revista Kicker informa que os posicionamentos do atleta durante a negociação, somado à sua capacidade técnica, contribuíram para um aumento substancial em seus vencimentos. Sobre a experiência e a decisão de conversar sobre seu próprio contrato, Kimmich disse: “Eu queria ser informado sobre tudo nesse processo, e não saber por alguém que fizesse promessas a mim. Por isso era importante que eu mesmo me sentasse e conduzisse as conversas, foi muito interessante.”.