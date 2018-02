Tudo em paz: Neymar deseja feliz aniversário a Cavani

Nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, dois companheiros do brasileiro Neymar no Paris Saint-Germain fazem aniversário, no dia do grande jogo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. O argentino Ángel Di María completa 30 anos e o uruguaio Edinson Cavani 31. Nesta manhã, Neymar postou homenagens a ambos, com fotos em clima bastante amistoso – espantando definitivamente os rumores sobre mau relacionamento com Cavani.

Sorrindo nas fotos, o brasileiro chamou os colegas sul-americanos pelos apelidos. “Feliz aniversário, Edi”, escreveu em espanhol, enquanto Cavani fazia sinal de positivo para a foto. No passado, os dois se desentenderam pelas cobranças de pênalti e faltas no time do PSG, mas ambos negam que hajam mágoas pelo ocorrido. Nesta quarta, os dois estarão em campo, a partir das 17h45 (de Brasília), diante do Real Madrid.