Com Neymar em campo, saiba como assistir a Dormund x PSG pela Champions

O Borussia Dortmund enfrenta o Paris Saint-Germain nesta terça-feira 18, a partir das 17h (de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será transmitida pelo Esporte Interativo no canal TNT, no Facebook e na plataforma EI Plus.

O PSG é favorito no confronto, pois, além do elenco repleto de estrelas, a equipe tem grande desempenho na atual temporada. O clube parisiense lidera o Campeonato Francês com folga e chega com seus dois melhores jogadores, Neymar e Kylian Mbappé, descansados para o jogo decisivo contra o Borussia Dormund. O atacante brasileiro, recuperado de lesão na costela, foi confirmado para o jogo pelo técnico Thomas Tuchel.

O Borussia Dortmund também desfruta de suas jovens estrelas, o inglês Jadon Sancho e, principalmente, o norueguês Erling Haaland, que chegou ao clube em janeiro e já marcou nove gols em seis jogos.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Matts Hummels e Zagadou; Hakimi, Axel Witsel, Emre Can e Raphael Guerreiro; Jadon Sancho, Haaland e Thorgan Hazard. Técnico: Lucien Favre

Publicidade

Paris Saint-Germain: Keylor Navas; Thomas Meunier, Kehrer, Thiago Silva e Bakker; Idrissa Gueye, Marco Verratti e Ángel Di Maria; Neymar, Kylian Mbappé e Mauro Icardi. Técnico: Thomas Tuchel