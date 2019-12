Trio MSN de volta: Neymar e Messi prestigiam festa de Suárez no Uruguai

Os torcedores do Barcelona suspiraram longamente nessa sexta-feira ao ver uma série de postagens no Instagram. Afinal, os fãs do clube catalão viram o reencontro do trio de ataque mais mortal da história do clube: Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar. Os três craques estiveram presentes na mesma festa, uma comemoração organizada pelo uruguaio para renovar os votos de casamento com sua esposa, Sofía Balbi.

A celebração aconteceu no hotel de luxo Fasano Las Piedras e teve a presença de outros nomes importantes do futebol mundial: o lateral Jordi Alba e o volante Sergio Busquets, ambos companheiros de equipe de Suárez no Barça. Neymar foi a festa com uma entourage de peso: além dos inseparáveis parças, o jogador do Paris Saint-Germain levou a tira-colo o surfista bicampeão mundial Gabriel Medina e o meia do Palmeiras Lucas Lima.

Juntos, Messi, Suárez e Neymar foram praticamente imbatíveis: somaram 364 gols e 173 assistências em três temporadas juntos. O trio MSN atuou em 110 partidas. Destas, 84 terminaram em vitórias do Barcelona. O clube catalão levantou 9 taças no período, entre elas a Liga dos Campeões da Europa de 2014/2015.