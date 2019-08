Três meses após infarto, Casillas é inscrito pelo Porto na Liga Portuguesa

O Porto inscreveu o goleiro Iker Casillas no Campeonato Português 2019/2020, embora, no momento, o espanhol faça parte apenas da diretoria do clube enquanto se recupera do infarto sofrido em 1º de maio deste ano. Recentemente, o atleta negou que já esteja aposentado, mesmo após ter sofrido um infarto há cerca três meses.

O jogador aparece com a camisa número 1 na relação feita pelo técnico Sérgio Conceição, que incluiu outros cinco goleiros: o brasileiro Vaná, os portugueses Diogo Costa e Ricardo, o senegalês Mouhamed Mbaye e o argentino Agustín Marchesín, contratado recentemente junto ao América do México.

Casillas, que chegou ao Porto em 2015, sofreu um infarto agudo do miocárdio em 1º de maio, o que lhe obrigou a dar uma pausa na carreira. O capitão da seleção espanhola na conquista da Copa do Mundo de 2010 ainda não sabe se poderá voltar a jogar.

No dia 15 de julho, foi anunciado que o camisa 1 passaria a fazer parte da diretoria do Porto, como intermediário entre jogadores, treinador e diretores.

Os ‘Dragões’, atuais vice-campeões, estrearão no Campeonato Português no próximo sábado, em jogo contra o Gil Vicente, que disputou a segunda divisão na última temporada. EFE