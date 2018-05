Treinador renova contrato e convoca Alemanha para a Copa

O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, teve seu contrato renovado nesta terça-feira até a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e em seguida divulgou a lista provisória de 27 convocados para o Mundial da Rússia. Os destaques foram a presença do goleiro Manuel Neuer, que está há mais de oito meses sem jogar por causa de uma lesão no pé, e a ausência do atacante Mario Götze, autor do gol que deu o tetracampeonato à Alemanha, há quatro anos, no Maracanã.

Löw incluiu quatro goleiros na convocação provisória, já que o plano é observar a evolução de Neuer, que já voltou a treinar, antes de dar divulgar a lista definitiva de 23 jogadores em 4 de junho. A grande surpresa foi a inclusão do atacante do Freiburg Nils Petersen, que desbancou a concorrência de Sandro Wagner, do Bayern de Munique.

A força do time está no meio-campo, que tem os campeões mundiais Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller, Mesut Özil e Julian Draxler. O habilidoso Marco Reus, do Borussia Dortmund, que perdeu o último Mundial por lesão, ganhou nova chance de Löw.

A convocação provisória da Alemanha:

Goleiros:

Bernd Leno (Bayer Leverkusen)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Marc-André ter Stegen (Barcelona/ESP)}

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain/FRA).

Defensores:

Jérôme Boateng (Bayern de Munique)

Mats Hummels (Bayern de Munique)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Niklas Süle (Bayern de Munique),

Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (Colônia)

Marvin Plattenhardt (Hertha)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Meias:

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain/FRA)

Leon Goretzka (Schalke)

Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG)

Sami Khedira (Juventus/ITA)

Toni Kroos (Real Madrid)

Thomas Müller (Bayern de Munique)

Sebastian Rudy (Bayern de Munique)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Mesut Özil (Arsenal)

Atacantes:

Mario Gómez (Stuttgart)

Leroy Sané (Manchester Ciy/ENG)

Nils Petersen (Freiburg)

Timo Werner (RB Leipzig)

(com agência EFE)