Treinador da Espanha cogita convocar brasileiro Gabriel Paulista

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valencia, não teve uma noite tão agradável nesta quarta-feira, 8, já que sua equipe foi eliminada pelo Real Madrid com derrota por 3 a 1 na semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. O defensor, porém, recebeu uma boa notícia: o treinador da seleção espanhola, Luis Enrique, admitiu que cogita convocar o atleta, que está em trâmites finais para se tornar cidadão espanhol.

“Estou pendente de qualquer jogador que possa ser selecionável e Paulista está trabalhando para isso. Estou aberto a todas as possibilidades”, disse Luis Enrique ao canal Movistar durante o intervalo do jogo. O defensor de 29 anos, com passagens por Vitória, Villarreal e Arsenal, demonstrou em entrevistas recentes a sua frustração por não ter sido lembrado por Tite para a seleção brasileira e abriu a possibilidade de atuar pela Espanha.

Paulista chegou a ser convocado uma vez por Dunga, em 2015, quando atuava pelo Arsenal. No entanto, por se tratar apenas de um amistoso, o jogador ainda está apto para jogar pela Espanha, de acordo com as regras da Fifa. A seleção espanhola já conta com atletas nascidos no Brasil, como o atacante Diego Costa, o meia Thiago Alcântara e o atacante Rodrigo Moreno.