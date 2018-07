Transferência de Cristiano Ronaldo cria um problemaço para o game Fifa 19

A saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, depois de nove anos no Real Madrid, concretizada na última terça-feira, criou um grande mal-estar também no mundo dos videogames. Capa do tradicional game “Fifa 19”, da Electronic Arts Sports, o craque português criou um impasse com a empresa diante de sua mudança de clube.

De acordo com o jornal espanhol As, a produtora do jogo lançará o jogo em setembro e já teve todas suas campanhas de divulgação, propagandas, artes, trailers e até gravações para modos de utilização divulgados com Cristiano Ronaldo como “garoto propaganda”. Entretanto, vestindo a camisa do Real Madrid.

Agora, diante da mudança de clube do craque português, a EA tem duas alternativas: substituir Cristiano Ronaldo por outro jogador do Real Madrid e trocar apenas o rosto da capa ou mantê-lo como personagem principal do jogo, mas com a camisa da Juventus. Entre as possibilidades, a segunda é que desponta como mais plausível, pela representatividade do jogador.