Tottenham e PSV empatam e se complicam na Liga dos Campeões

PSV Eindovhen e Tottenham empataram em 2 a 2, na tarde desta quarta-feira, na Holanda, pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. O resultado foi ruim para ambos, que pontuaram pela primeira vez no Grupo B, distante dos líderes Barcelona e Inter de Milão, que se enfrentam nesta tarde, no Camp Nou, e já têm seis pontos. O brasileiro Lucas Moura marcou pela equipe de Londres, que ficou perto da vitória, mas levou o gol de empate nos minutos finais.

O PSV conseguiu marcou primeiro, aos 30 minutos, em vacilo da defesa do Tottenham. O mexicano Hirving Lozano aproveitou e encobriu o goleiro Hugo Lloris. O Tottenham respondeu oito minutos depois com Lucas Moura, que recebeu bom passe de Kieran Trippier, e chutou; a bola ainda desviou na zaga e entrou.

Na volta do intervalo, o Tottenham voltou a ter mais controle da partida e chegou ao segundo gol em cruzamento do meia dinamarquês Christian Eriksen que o artilheiro inglês Harry Kane completou de cabeça. O clube visitante seguia bem, mas, aos 33 minutos, o goleiro Lloris tentou parar uma jogada ofensiva do PSV e foi expulso por falta dura na entrada da área em cima de Lozano. Com um a menos, o time inglês tentou manter a vantagem, porém Luuk de Jong, um dos principais nomes do PSV, empatou ao desviar chute que ia para o gol.

(com Gazeta Press)