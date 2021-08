Tottenham bate o Manchester City na estreia do Campeonato Inglês

Depois de perder o título da Supercopa da Inglaterra, o Manchester City foi derrotado na estreia do Campeonato Inglês. Neste domingo, 15, em Londres, o Tottenham venceu o time de Pep Guardiola por 1 a 0, com gol de Son Heung-Min.

Na próxima rodada do Inglês, o Manchester City recebe o Norwich no sábado, 21, às 11h (de Brasília). Já o Tottenham enfrenta o Wolves, fora de casa, no domingo, 22, às 10h.

O único gol da partida foi anotado aos 9 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque veloz, Bergwijn tocou para Son, que driblou o zagueiro Aké e deu um lindo chute de canhota para vencer o goleiro Ederson.

An absolute beauty from Heung-Min Son!!!

Bergwijn races up the pitch on the break and Sonny finishes with a curler into the bottom corner!

⚪️ 1-0 💠 (55’) https://t.co/oETFeZv4NF

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 15, 2021