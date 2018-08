Torino vence Chapecoense em amistoso em Turim

Unidos pelo histórico de tragédia aérea, Torino e Chapecoense se enfrentaram em torneio amistoso, a Copa SportPesa, na tarde desta quarta-feira, em Turim, com vitória dos italianos por 2 a 0, gols de Meïté e De Silvestri. A Chape, que disputa as quartas de final da Copa do Brasil nesta noite, contra o Corinthians, jogou com uma equipe de reservas e atletas de base.

O time do Torino sofreu acidente áureo em 1949, matando boa parte de um elenco estrelado, tetracampeão italiano. A Chapecoense passou pela mesma tragédia no fim de 2016, quando disputava a final da Copa Sul-americana. Alan Ruschel, que esteve naquele acidente, jogou 87 minutos da partida, até ser substituído por Régis.