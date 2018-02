Torcidas de São Paulo e Palmeiras brigam em trem

Mais de 30 torcedores entraram em confronto dentro de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na noite do último sábado, em São Paulo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram dois grupos, um de palmeirenses e outro de são-paulinos, trocando socos e pontapés dentro do vagão.

A confusão aconteceu na estação Água Branca, da Linha Rubi da CPTM, na zona oeste de São Paulo, e foi registrada pelas câmeras de segurança no início da noite de sábado. Quatro torcedores ficaram feridos e foram detidos. Eles assinaram um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia do Metropolitano e devem responder em liberdade pelos crimes de dano, rixa e lesão corporal.

A Polícia Militar foi acionada por seguranças da CPTM por volta das 21h30. Os detidos foram identificados como membros de torcidas organizadas, a Independente Tricolor e a Mancha Alviverde. Os são-paulinos voltavam da vitória do time por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP no estádio do Morumbi, enquanto os palmeirenses retornavam de uma festa organizada pela torcida próxima ao Allianz Parque.