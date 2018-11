Torcida única, festa e até Putin: Boca x River vira questão de Estado

Boca Juniors e River Plate farão as finais mais apimentadas da história da Copa Libertadores. Será o primeiro duelo entre os rivais de Buenos Aires em uma decisão internacional, um encontro histórico e que extrapola a esfera esportiva. Segundo a imprensa argentina, até mesmo Vladimir Putin, presidente da Rússia, já manifestou o desejo de assistir ao “maior jogo de todos os tempos”. A Conmebol decidiu mudar as datas das finais por um motivo político e as recentes declarações do presidente Maurício Macri, ex-mandatário do Boca, vêm deixando claro: o Superclássico argentino virou questão de Estado.

Quarta, sábado ou domingo?

As finais da Libertadores estavam agendadas para 7 e 28 de novembro, duas quartas-feiras, mas foram alteradas para 10, na Bombonera, e 24, no Monumental de Núñez, dois sábados, para não atrapalhar os preparativos para a reunião do G20, que começa dia 30, em local próximo ao estádio do River, com a presença de Donald Trump, Vladimir Putin e diversos outros líderes mundiais.

A medida não agradou os presidentes dos clubes que, na verdade, preferiam que os jogos fossem em dois domingos, por questões religiosas. “Nós dois recebemos o mesmo pedido da coletividade judia: que mudemos o jogo para domingo porque além de não ir ao estádio, os judeus não podem sequer assistir pela TV”, disse Rodolfo d’Onofrio, mandatário do River, à emissora América, em referência ao Shabat, o dia de descanso sagrado dos judeus.

Outra questão de refere à transmissão da partida. Deputados do partido Frente Para La Victoria apresentaram um projeto para que as finais sejam transmitidas em tevê aberta. O pedido se apoia no artigo 77 da N° 26.522, mais conhecida como Lei dos Meios, que “garante o direito ao acesso universal aos conteúdos informativos de interesse relevante”. Por enquanto, as decisões estão mantidas para os sábados, às 16h locais (17h de Brasília), e com transmissão em TV fechada na Argentina – e também no Brasil.

Torcida única: Macri quer, clubes não

Diante da importância da partida, o presidente Macri sugeriu outra mudança: o fim dos clássicos com torcida única. “Além de ser maravilhosa do ponto de vista esportivo, vai ser uma atração mundial, Boca e River é um confronto conhecido em todos os continentes”, se entusiasou o governante em entrevista coletiva na cidade de Córdoba, no dia 1º.

Macri se reuniu com o órgãos de segurança do país e concluiu que é possível montar um efetivo especial para a partida. “É uma oportunidade única e histórica e temos de imortalizar um espetáculo completo, ou seja, com torcedores visitantes.” Macri disse que a decisão de vender ou não ingressos aos visitantes caberá aos clubes, que não se animaram com a ideia.

“A princípio vamos nos reunir com os órgãos de segurança, mas não acredito que possamos jogar com visitantes. Na Bombonera, deixaríamos de fora 4.000 sócios (…) Prefiro dar a cara e decidir que na nossa casa será uma festa do Boca e na do River será uma festa deles”, afirmou Daniel Angelici, presidente do Boca, à TV América. Isso tem de ocorrer com mais organização, não podemos fazer as coisas num golpe”, completou Rodolfo d’Onofrio, recordando que a presença do rival exigiria mudanças de logística drásticas.

Putin e festa no Obelisco

Martin Liberman, um dos mais populares jornalistas da Argentina, informou em seu programa na semana passada que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestou o desejo de assistir ao Superclássico, dias antes da reunião do G20. “Informação exclusiva: alguém do governo russo se comunicou com gente da Conmebol e perguntou como seria se o mandatário quisesse ir ver à final”, revelou Liberman.

Os governos de Rússia e Argentina não confirmam a informação. Martín Ocampo, ministro da Justiça e Segurança de Buenos Aires, afirmou à rádio AM 870 Nacional, que “a presença de Putin exigiria um dispositivo de segurança especial.”

Outra notícia relacionada à segurança agitou a Argentina neste domingo: o governo anunciou que, por causa do clima de tensão e rivalidade, irá proibir comemorações do campeão em frente ao Obelisco, na avenida 9 de Julho, onde tradicionalmente os torcedores festejam suas conquistas.

“Devemos organizar bem o lugar das comemorações, tem de ser um lugar habilitado. O Obelisco não é e não vamos permitir”, afirmou Juan Pablo Sassano, subsecretário de segurança de Buenos Aires, que estará no comando das operações na Bombonera e no Monumental, à emissora TN. Segundo ele, o ideal seria realizar a festa no estádio do campeão.