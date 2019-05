Torcida do São Paulo se irrita com ida de dirigente Raí a Roland Garros

Sobrou até para o diretor executivo Raí depois de mais uma derrota do São Paulo na casa do rival Corinthians neste domingo 26. Torcedores tricolores criticaram a ausência do dirigente e ídolo do clube em Itaquera, motivada por compromissos de seu instituto, a Fundação Gol de Letra, em Paris, na França.

O que mais irritou a torcida foi a divulgação de uma foto na qual Raí aparece nas arquibancadas de Roland Garros, o famoso Grand Slam de tênis na capital francesa. “Rolandgarreando”, escreveu Vivi Lescher, namorada do ex-jogador, em foto postada nas redes sociais e que viralizou depois da derrota por 1 a 0 no clássico válido pelo Brasileirão.

Raí, que é ídolo do Paris Saint-Germain, no entanto, estava na França para a realização de um amistoso beneficente, do qual participaram outros ex-jogadores, como Ceará, Cláudio Caçapa e Falcão, do futsal. Com a derrota, o São Paulo foi ultrapassado pelo próprio Corinthians e caiu para a quarta colocação do Brasileirão.

Pra quem perguntou se Raí daria entrevistas hoje: Não será possível, pois está em Roland Garros. pic.twitter.com/HLekBsGhyG — ArquibancadaTricolor (@arqtricolor) May 27, 2019