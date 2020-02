Torcida do Fortaleza invade aeroporto antes da estreia na Sul-Americana

O momento é histórico para o Fortaleza: pela primeira vez em mais de 100 anos de história, a equipe cearense vai disputar uma partida fora do Brasil, válida por uma competição oficial. A torcida fez jus à ocasião e preparou uma grande festa no começo da noite desta terça-feira 11 para se despedir da delegação, invadindo a avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional Pinto Martins. A equipe vai enfrentar o tradicional Independiente, da Argentina, na quinta-feira 13, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para às 21h30 (horário de Brasília) e não terá transmissão pela TV. A plataforma de streaming DAZN exibe o duelo.

O técnico Rogério Ceni foi um dos mais ovacionados pela torcida, ao lado dos principais jogadores do elenco e de Clodoaldo e Rinaldo. A dupla de ataque que fez sucesso com a camisa da equipe nos anos 1990 e 2000 embarcou junto com a delegação para Buenos Aires.

O último abraço daqueles que irão apoiar daqui da capital 👊🏼🦁 Muito obrigado, Nação! #NaSulaComAEsporteNet #VamosFortaleza #FortalezaEC pic.twitter.com/q5dFBWXF4A Publicidade — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 11, 2020

Se a chegada do japonês Keisuke Honda ao Botafogo aconteceu no “Aero Honda”, o Fortaleza chamou a sua própria celebração de “Aero Laion”, uma referência ‘internacional’, digamos assim, ao mascote da equipe, o Leão. A delegação pegou um voo fretado para a capital argentina e fará um treinamento nesta quarta-feira 12 no campo do San Lorenzo, na véspera do confronto.