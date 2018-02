Torcedores uruguaios imitam avião caindo em Chapecó

Um grupo de torcedores do Nacional, do Uruguai, tripudiou do acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro de 2016, que matou 71 pessoas, incluindo a maior parte da delegação da Chapecoense. A atitude lamentável ocorreu nesta quarta-feira, durante a vitória por 1 a 0 da equipe uruguaia, em Chapecó, válida pela segunda fase da Libertadores. Os torcedores foram flagrados imitando um avião caindo para torcedores presentes na Arena Condá.

Um dos torcedores imitava um avião caindo com os braços e fazia um sinal de “acabou”, enquanto outro ria ao lado. Um terceiro torcedor apareceu fazendo o sinal de um avião caindo com a mão.

O jornal uruguaio El País criticou duramente a atitude dos torcedores, chamando de “péssimo gesto” as imitações dos aviões caindo. O Nacional enviou uma carta à Chapecoense e à Conmebol pedindo desculpas pela atitude do grupo.