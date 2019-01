Torcedores lotam praça em Nantes em homenagem a Emiliano Sala

Torcedores tomaram a Praça Real na cidade de Nantes, na França, nesta terça-feira, 22, para prestar solidariedade ao atacante argentino Emiliano Sala, desaparecido desde a última segunda, quando embarcou em um voo rumo a Cardiff, no País de Gales.

Sala estava a bordo de um pequeno avião que desapareceu a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey, próximo ao Canal da Mancha. De acordo com autoridades marítimas britânicas e francesas, o avião carregava apenas dois passageiros. Foi iniciada uma grande operação de resgate, paralisada nesta terça por falta de visibilidade.

Chefe das buscas no Canal da Mancha, John Fitzgerald se mostrou pessimista e admitiu que não espera encontrar ninguém com vida. O Nantes, no entanto, se manteve otimista. “Ele é um lutador, ainda não acabou. Talvez esteja em algum lugar, esperando por alguma notícia que esperamos que seja positiva”, declarou o presidente do clube, Waldemar Kita.

O mesmo sentimento tomou conta da torcida do Nantes, que por meio das redes sociais organizou o encontro ocorrido horas mais tarde na Praça Real. Com o local tomado pelas cores do clube – verde e amarelo -, além de bandeiras da Argentina, o nome de Emiliano Sala foi repetidamente entoado.

As homenagens tomaram conta das redes sociais, inclusive nas páginas de diversos atletas. Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, postou uma foto cumprimentando Sala com um emoji simbolizando que está rezando. O brasileiro Adryan, revelado no Flamengo e que atuou com o argentino no Nantes, deixou uma mensagem emocionada.

“Sem entender muito ainda o que está acontecendo, e sem acreditar. Você é, e sempre vai ser um grande amigo e irmão que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar junto. Criamos algo muito especial, e isso continuará !Independente do que venha pela frente, porque vou sempre olhar pelo lado da ESPERANÇA”, escreveu Adryan, atualmente no Sion, da Suíça.

Ex-companheiro de Sala no Bordeaux, o também argentino Valentin Vada fez um apelo: “Vamos, irmão! Apareça, por favor!”. Outro ex-colega de Sala no Bordeaux, o brasileiro Jussiê também lamentou o ocorrido. “É muito complicado, não sei o que dizer. Estou triste, mas ao mesmo tempo tenho esperança. São sentimentos misturados, mas a tristeza toma conta. Quero chorar constantemente, mas tento pensar positivamente. Ele era especial, muito gentil, simples, trabalhador e humilde.”

Sala acabara de se transferir do Nantes para o Cardiff, do País de Gales, que disputa o Campeonato Inglês. Ele estava no avião rumo à cidade galesa justamente para assinar seu contrato com o clube que pagou 15 milhões de libras (aproximadamente R$ 74 milhões) na negociação.

Em sua carreira, Sala praticamente só atuou no futebol francês. Ele deixou a Argentina ainda na juventude para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal do clube, passou a ser emprestado para times menores, até se transferir para o Nantes, em 2015.