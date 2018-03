Torcedores gregos invadem emissora de TV após punição a clube

Torcedores do PAOK, da cidade de Salônica, na Grécia, se revoltaram nesta terça-feira com a punição recebida pelo time, que culminou na perda de três pontos e também da vice-liderança do Campeonato Grego. Os fanáticos invadiram os estúdios da emissora de TV ERT 3 e obrigaram um jornalista esportivo a ler, ao vivo, uma mensagem de protesto que durou cerca de cinco minutos.

A Super League de futebol grego decretou na segunda-feira a punição ao PAOK em função do ocorrido no clássico contra o Olympiacos, do dia 25 de fevereiro, adiado em função do mal comportamento da torcida. Muitos objetos foram arremessados das arquibancadas ao campo, e um rolo de papel atingiu o rosto do técnico rival Oscar García, que foi hospitalizado.

O PAOK foi punido em três pontos e perdeu a vice-liderança do Campeonato Grego para o próprio Olympiacos, que agora possui um ponto a mais. A equipe ainda foi obrigada a pagar uma multa equivalente a 30.000 euros (cerca de 120.000 reais).

Na mensagem, os torcedores afirmaram que a punição ao clubes era “o maior escândalo esportivo de todos os tempos”. Houve ainda uma convocação para que outros torcedores se manifestassem na quinta, no Centro da cidade de Salônica e no domingo, antes do jogo contra o AEK. A rede de televisão, por meio de nota oficial, condenou a atitude dos torcedores, que ainda não foram presos e deixaram o local assim que a mensagem terminou de ser lida.

“A direção da ERT 3 condena energeticamente a invasão de seus estúdios por torcedores de uma equipe de futebol durante um programa ao vivo. Se comportaram de forma profundamente antidemocrática, longe do espírito esportivo”.