Torcedores do United invadem CT em novo protesto contra Superliga

Apesar dos desligamentos da maior parte dos clubes envolvidos e um iminente fim precoce, quatro dias após o anúncio de sua criação, a Superliga Europeia ainda é alvo de protestos. Na manhã desta quinta-feira, 22, torcedores do Manchester United invadiram o centro de treinamento do clube, localizado em Carrington, e bloquearam os acessos aos campos, antes do início do treino da equipe principal. O protesto foi direcionado, principalmente, ao empresário americano Joel Glazer, um dos donos do clube.

“51% MUFC [Manchester United Football Club]. Nós decidimos quando você joga e Glazer sai”, expuseram os torcedores em faixas.

Os 51% são uma referência dos torcedores a maioria dos direitos de votos do clube. O United informou que o grupo deixou as instalações do clube depois de expressarem insatisfação pelo posicionamento com relação a criação da Superliga. Dirigentes e até mesmo o técnico Ole Gunnar Solskjaer ainda conversaram com os presentes.

Glazer não vai a um jogo do United há mais de dois anos. Desde 2004, ele e o irmão Avram Glazer, donos de fortuna bilionária, viraram os principais gestores do clube, após a morte do pai, Malcom Glazer. Eles também são proprietários do Tampa Bay Buccaneers, franquia da NFL, que conquistou o último Super Bowl.

Em comunicado publicado na quarta-feira, o empresário chegou a pedir “desculpas sem reservas pela agitação causada durante esses últimos dias”. Ele explicou que o clube havia errado na decisão de aderir a Superliga e que, a partir desse momento, faria esforços para reconstruir o relacionamento com os torcedores, pedindo por apoio.

An open letter from Joel Glazer to all Manchester United fans.

Os seis clubes ingleses presentes na formatação inicial da Superliga foram os primeiros a anunciar a desistência. Diante de enorme pressão de torcedores, técnico, atletas e até importantes lideranças políticas, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham se juntaram a Chelsea e Manchester City, os primeiros a declararem o rompimento. O Arsenal, por exemplo, citou ter “cometido um erro”.

Os estádios de Manchester United e Liverpool, clubes historicamente ligados às classes trabalhadoras, foram os primeiros alvos de protestos. A notícia também incomodou e surpreendeu os atletas. Liderados pelo capitão Maguire, o grupo de jogadores do United chegou a convocar uma reunião de emergência com o vice-presidente executivo, Ed Woodward, para tratar do tema. Horas depois, o clube anunciou que o dirigente, desgastado diante da polêmica, deixará o cargo ao final da temporada.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e da Superliga, é um dos poucos que continuam a defender o modelo criado. Em entrevista à rádio Cardena SER, o dirigente voltou a depositar esperanças para que a competição ainda consiga emplacar. “É o que podemos fazer para combater a situação econômica do futebol espanhol. La Liga é intocável, faz parte da história. E o formato da Champions League está obsoleto, antigo, e só interessa nas quartas de final. Antes, não tem interesse”, disse.

Pérez voltou a citar a Superliga como um importante meio de conseguir novos ganhos financeiros para que clubes possam se recuperar dos reflexos da pandemia. “Nunca vi tanta agressividade, foi algo orquestrado. Surpreendeu a todos nós. Quando demos a notícia, pedimos para falar com o presidente da Uefa e da Fifa. Nem nos responderam”, desabafou.

Por ora, apenas Real Madrid e Barcelona não anunciaram oficialmente sua desistência do projeto, que enfrentou diversas críticas de torcedores, inclusive dos clubes envolvidos, cartolas, ídolos, treinadores e até importantes políticos como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron.