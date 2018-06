Torcedores do Santos invadem hotel em Curitiba para cobrar time

Torcedores do Santos invadiram o hotel onde o elenco está hospedado em Curitiba, para protestar pela derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente Orlando Rollo, o volante Renato e o atacante Gabigol foram conversar depois do jogo com os torcedores. Gabriel Barbosa foi um dos maiores alvos da torcida após a terceira derrota seguida da equipe no torneio.

O Santos permanece na zona de rebaixamento, com seis pontos em sete partidas. No domingo, recebe o Vitória, outra equipe que luta contra o rebaixamento, na Vila Belmiro.