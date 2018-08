Libertadores: torcedores do Santos causaram danos de R$ 28 mil no Pacaembu

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, que administra o Pacaembu, divulgou nesta quinta-feira um balanço dos danos causados no estádio por torcedores do Santos na última terça, quando os santistas foram eliminados pelo Independiente, nas oitavas de final da Libertadores.

Segundo a secretaria, 55 cadeiras foram quebradas, 211 danificadas e precisarão de restauração, assim como o alambrado e alguns sifões, arrancados dos banheiros. O Santos vai ter de pagar 28.000 reais para os consertos.

Punido pela Conmebol por ter escalado o volante uruguaio Carlos Sánchez de forma irregular, o Santos teve derrota decretada por 3 a 0 no primeiro jogo (o placar da partida foi 0 a 0). O resultado no tribunal causou revolta de torcedores no segundo jogo, no Pacaembu. Eles destruíram cadeiras e tentaram quebrar o alambrado para invadir o gramado. O juiz encerrou a partida por falta de segurança.