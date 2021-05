Ajax derrete taça para presentear torcedores ausentes nas arquibancadas

Duas semanas atrás, o Ajax goleou o Emmen e conquistou o 35º Campeonato Holandês de sua história. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os torcedores não puderam acompanhar do estádio a campanha vitoriosa. A diretoria do clube de Amsterdam, então, inovou e decidiu homenagear parte dos apaixonados.

A campanha “Um pedaço de Ajax” consiste em derreter a Salva de Prata, como é chamada o troféu da Liga Holandesa, transformar em estrelas e enviá-las aos 42.000 sócios com cadeira cativa. Confira o vídeo divulgado pelo clube:

O vídeo traz a mensagem “um pedaço da vitória, um pedaço da história, um pedaço de Ajax. Literalmente, para você” e é estrelado pelo diretor de futebol Marc Overmars, campeão da Liga dos Campeões como jogador em 1995 pelo clube.

A inédita ação da diretoria representa a forte ligação com o torcedor. Além disso, coloca ainda mais o Ajax, dono de quatro títulos da Liga dos Campeões, como um dos clubes que mantém uma cultura revolucionária.