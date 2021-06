Torcedores choram e celebram título inédito do Colón na Argentina

Ver o seu time do coração ser campeão é sempre emocionante. Agora imagina acompanhar o seu clube conquistando o primeiro título de expressão em 116 anos de história. Esse foi o sentimento de toda a torcida do Colón na última sexta-feira, 4, quando a equipe de Santa Fé venceu o Racing por 3 a 0 e faturou a Copa da Liga Argentina. Até então, a única taça relevante do time era a segunda divisão, em 1965.

Na internet, alguns vídeos viralizaram e os que chamaram mais atenção foram de torcedores idosos chorando pela conquista da taça do clube argentino. Em um deles, um senhor aparece chorando em frente à televisão após o término do jogo e na legenda do vídeo está escrito: “Não queria morrer sem ver o Colón campeão”.

"No me quería morir sin ver a Colón campeon" por tu felicidad todo viejo ❤️ pic.twitter.com/aPBgJCPzZX — Euge Bianchi (@eugeebian) June 5, 2021

Em outro, um senhor é abraçado por três familiares e na legenda está escrito: “91 anos esperando por este momento. Isto é para você, avô. Obrigado Colón, te amamos”.

91 AÑOS ESPERANDO ESTE MOMENTO, ESTO ES PARA VOS ABUELO, GRACIAS COLON TE AMAMOS CON LOCURA

SOMOS CAMPEONES CARAAJOOOOOOOOOO pic.twitter.com/UAzC7ipTKX — Nati (@NatiAbat) June 5, 2021

Na partida, disputada no Estádio del Bicentenário, em San Juan, os gols da vitória saíram já no segundo tempo, com Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi e Alexis Castro. O título também garante o Colón na Copa Libertadores de 2022, competição que não disputa desde 1998.