Torcedora do River é presa por usar criança para esconder sinalizadores

Uma mulher, torcedora do River Plate, foi flagrada tentando esconder sinalizadores na roupa de uma criança no último sábado, 24, logo antes de entrar no estádio Monumental de Nuñez, para acompanhar a final da Copa Libertadores, contra o rival Boca Juniors – cancelada pela Conmebol e ainda sem data definida para realização. A intenção dela era escapar da revista de seguranças do estádio, que não permitem a entrada de sinalizadores.

Um vídeo que circulou nas redes sociais, no domingo, expôs a tentativa da mulher de esconder os fogos pirotécnicos na roupa da criança. Segundo informações do jornal Diário Olé, o Centro de Investigação Judicial de Buenos Aires utilizou um software de tratamento de imagens para identificar e deter a mulher em sua casa, onde mora com o marido e seus quatro filhos.

‼️¿Se acuerdan de esta imagen en la que podemos ver a una mujer pegando bengalas al torso de su hija para meterlas en el River-Boca? ⚠️ La mujer ha sido detenida y podría ser condenada a una pena de entre 2 y 6 años de prisión.#Golazo pic.twitter.com/9iiuS3EFyQ — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) November 26, 2018

De acordo com a lei local, a pessoa que colocar em risco a vida de um menor de idade, pode pegar de dois a seis anos de prisão. Além disso, se o menor for filho da autora, a pena pode ser aumentada em até um terço do previsto na lei.