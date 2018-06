Um torcedor russo que beijou e tocou no seio da repórter colombiana, Julieth González Theran, da rede alemã Deutsche Welle, durante uma transmissão ao vivo na rua durante a Copa do Mundo, pediu desculpas nesta sexta-feira e disse que tudo se tratou de uma “brincadeira infeliz” que acabou viralizando nas redes sociais. “Houve muita agitação em torno desse mal-entendido e dessa brincadeira infeliz, com um beijo no rosto que virou uma agressão sexual”, declarou esse torcedor em inglês, em uma mensagem gravada enquanto fazia uma videoconferência com a jornalista que ele beijou e tocou à força.

Ele contou que havia apostado com um amigo que seria capaz de beijar uma repórter enquanto ela estivesse fazendo uma transmissão ao vivo pela televisão. Depois de saber que o vídeo ganhou repercussão mundial, o envolvido entrou em contato com a rede Deutsche Welle para se desculpar. A rede alemã, que gravou seu pedido de desculpas à jornalista, disse que ele “não quis dar seu nome”.

“Expresso minhas desculpas mais sinceras. Agi sem pensar e não achava que isso causaria confusão e provocaria esse impacto”, declarou o homem diretamente à repórter colombiana, que respondeu: “O que aconteceu é inaceitável e desrespeitoso, mas (…) aceito suas desculpas”.