Torcedor que caminha 60km para ver o Sport recebe prêmio da Fifa

Marivaldo Francisco da Silva, 48 anos, conta como se prepara para sair de Pombos, no agreste de Pernambuco, rumo a Recife, capital. Uma pequena bolsa do Sport com uma capa de chuva, uma camisa do time, um copo personalizado, celular, escova de dente e uma pasta. O resto é só o amor para aproximar os 64km que percorre até a Ilha do Retiro.

O esforço de Marivaldo, que atravessa três cidades até chegar ao destino, foi reconhecido hoje pela Fifa, na premiação Fan Award no Fifa The Best, atribuída a torcedores fanáticos espalhados pelo mundo. Sem palavras, o brasileiro apenas se emocionou na cerimônia virtual da entidade e comoveu as redes sociais.

“Agora é só dar um carro e um passe vitalício”, disse um dos torcedores. “Marivaldo merece uma estátua”, acrescentou outro.

Marivaldo tinha como concorrente o escocês James Anderson, que doou milhões de libras para incentivar o futebol profissional feminino e infantil e, com um grupo de torcedores colombianos, distribuiu alimentos em meio a pandemia da Covid-19.

“Às vezes venho um dia antes da partida, para poder viver o clube, assistir jogos de outras modalidades, respirar o ar daqui, que é muito bom. As pessoas brincam, dizem que sou louco, no entanto faço por prazer e não sinto cansaço nenhum”, contou, em entrevista ao site do Sport.

Para acompanhar a cerimônia, a convite do clube, o torcedor veio a Recife e vestiu um terno preto e gravata vermelha, alusivas as cores do clube. Esta é a segunda vez consecutiva que um brasileiro vence a premiação. No último ano, a conquista foi direcionada a Silvia Grecco, que narra para o filho, deficiente visual, as emoções dos jogos do Palmeiras.