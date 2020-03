Torcedor do Defensa y Justicia imita macaco para torcida do Santos

A vitória do Santos sobre o Defensa y Justicia na estreia da Copa Libertadores nesta terça-feira, 3, ficou marcada por um gesto racista de um torcedor local. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um homem imitando um macaco em direção aos brasileiros durante o confronto.

A cena foi postada por um santista nas redes sociais e mostra, além do gesto racista de um homem, várias pessoas ao redor rindo, além de alguns policiais, que nada fazem. Segundo os brasileiros, eles haviam provocado os argentinos com o número de títulos da Libertadores do alvinegro praiano, três.

Cadê a @CONMEBOL tomando as providências? pic.twitter.com/pXKRoyE6Ih — Ora Pois Depre (@Depre_Santos) March 4, 2020

O clube brasileiro não se pronunciou oficialmente sobre o caso, o que deve acontecer nesta quarta-feira, 4. O Defensa Y Justicia se posicionou em seu Twitter e disse “repudiar e condenar a atitude racista realizada por um torcedor”, além de pedir “desculpas pelo preconceito”.

A partida aconteceu no estádio Norberto Tomaghello, que fica na região metropolitana da capital argentina. O Santos venceu por 2 a 1 de virada, com gols de Jobson e Kaio Jorge, e assumiram a ponta do Grupo G. A próxima partida será no dia 10 de março, contra o Delfín-EQU, na Vila Belmiro, com os portões fechados.