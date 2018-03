Torcedor tenta se matar após derrota do Boca para o River

Um torcedor do Boca Juniors, de 38 anos, tentou se matar pulando de uma ponte na província de Santiago del Estero, após derrota de 2 a 0 de seu clube para o River Plate na final da Supercopa Argentina, na noite da última quarta-feira. De acordo com o diário Olé, ele estava bêbado quando foi resgatado e admitiu ter pulado no Rio Hondo para acabar com sua vida por causa do resultado do jogo.

Após o resgate, ele foi levado a uma hospital para tratamento. Sua situação é estável e não corre risco de morrer.